  • BIST 5.759,11
  • Altın 1597.495
  • Dolar 25.7312
  • Euro 27.8133
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAspartam gerçekten kansere yol açıyor mu?

Güneşe çıkarken iki kere düşünün! Kanser vakaları artıyor

» »
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Özkan, iklim değişikliğiyle birlikte cilt kanserinde hem yaş ortalamasının düştüğünü hem de cilt kanseri vakalarının belirgin şekilde arttığını söyledi. Prof. Dr. Özkan, "Haftada 3-4 kanser vakası tespit ediyoruz.
Güneşe çıkarken iki kere düşünün! Kanser vakaları artıyor

İklim değişikliği, küresel ısınma ve güneşli gün sayısının artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında güneşe olan maruziyet de giderek artıyor. Ultraviyole (UV) ışınlarının cilde olan etkileriyle ilgili uzmanların sıklıkla yaptığı ‘korunun’ uyarısı, vatandaşı özellikle güneş kremi kullanımına yönlendiriyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunmanın en etkili yöntemi güneş kremleri olurken özellikle son yıllarda ciltteki lekelenmeler ve cilt kanseri vakalarında da artışlar görülmeye başlandı.

Antalya’daki bir otelde Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, uzman hekimler ve asistan hekimlerin katıldığı ‘melanoma bilgilendirme toplantısı’ gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan toplantıda özellikle vakaların sayısının arttığına dikkat çekti, vücudun en fazla alan kaplayan organ ve doku olan cildin yeteri kadar önemsenmediğini söyledi. Güzellik dışında yaşamsal bulgular açısından da cildin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Özkan, “Bir kanserle karşılaşıldığında en önemli tedaviyi erken dönemde yapıyorsunuz. Deri kanserlerinin bir kısmı önlenebilir kanserlerdendir. Daha önce karşılaşmadığımız şekilde ultraviyole sorunlarla karşılaşıyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan

Genç yaşlarda cilt kanseriyle karşılaştıkları vakaların da olduğunu, kendi kliniğinde bir vakayı teşhis ettiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, “Çok geç gelenler var maalesef. Erken gelenler de oluyor. 3 yaşında bir hastamız oldu. Bu maalesef literatürde görülebilecek en küçük yaşlardan birisi. Bu türden tümörler bıçak sırtı işler. Milimetre ile kanser türünde söyleyeceklerimiz değişiyor. 1 milimetre kalınlığın altında o hasta yüzde 99 yaşarken 4 milimetre olunca yüzde 25’e iniyor” diye konuştu.

SAYILARDA BELİRGİN ARTIŞ VAR

Kanser vakasının arttığının verilerle fark edildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, insanların farkındalığının artmasının da buna bir etken olabileceğini söyledi. Önceki yıllarda kanser vakalarına daha az rastlandığını belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, “Ayda yılda bir gördüğümüz kanser vakalarından bu hafta 3 vaka gördük, önemli bir kanser türünde bu rakam. Rakamlar artıyor, sayıların belirgin bir şekilde arttığını söyleyebilirim” diye konuştu.

BELLİ BİR YAŞTAN SONRA MUAYENE ÖNEMLİ

Cildin sadece güneş gören yerlerinde değil diğer bölgelerde de kanser vakalarına rastladıklarını anlatan Prof. Dr. Özkan, deri kanserinin tek nedeninin güneş ışığı olmadığını söyledi. Deri kanserinin güneş gören yerlerde UV kaynaklı olabileceği gibi güneş görmeyen yerlerde de bağışıklık, hava durumları, ek hastalıklar ve genetik faktörlerin etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan “Gövdede, ağız içinde, gözde, çok zor güneş gören iç çamaşırının olduğu bölgelerde kanser görülebiliyor. Önceden bir beniniz var ve büyüyorsa şekli değişiyorsa, kanamalar kaşınmalar başladıysa, içinde farklı renkler görülüyorsa bunlar önemli bulgular oluyor. Mutlaka belli bir yaştan sonra muayene çok önemli. Vücudunuza bakınca diğerinden farklı bir şey görülüyorsa bu da çok önemlidir. Bazı deri kanserlerine UV etkili bazılarında ise daha az etkili. Biz daha çok önlenebilen ve basit bir neden olduğu için UV’den söz ediyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • D vitamininin bir yararı daha ortaya çıktı: Kalp krizi olasılığını azaltıyor30 Haziran 2023 Cuma 13:07
  • Covid-19 sonrası artış gösterdi, bu belirtilere dikkat!29 Haziran 2023 Perşembe 21:30
  • Avrupa’dan korkutan rakam: Uzun Covid-19 vakalarıyla ilgili DSÖ’den açıklama29 Haziran 2023 Perşembe 19:49
  • Öksürüğünüz bir türlü geçmiyorsa dikkat!29 Haziran 2023 Perşembe 16:23
  • Rapor yayınlandı: Covid-19, Çin’deki bir laboratuvardan çıkmadı29 Haziran 2023 Perşembe 15:17
  • Bayramda eti sağlıklı tüketme yolları29 Haziran 2023 Perşembe 14:24
  • Bayramda sağlığınızdan olmayın!28 Haziran 2023 Çarşamba 10:33
  • Bayramda sağlığınızdan olmayın27 Haziran 2023 Salı 12:22
  • Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası grevde27 Haziran 2023 Salı 10:14
  • “Yakın Sağlık”ın 17’nci sayısı yayımlandı25 Haziran 2023 Pazar 10:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti