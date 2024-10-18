  • BIST 8939.92
  • Altın 2989.878
  • Dolar 34.2531
  • Euro 37.2278
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAYaz saati uygulaması 27 Ekim’de sona eriyor

Güney Kıbrıs’ta kamudaki maaş artışı onaylandı

» »
Güney Kıbrıs’taki kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yüzde 1.5 oranında artış yapılmasının, Meclis’te onaylandığı belirtildi.
Güney Kıbrıs’ta kamudaki maaş artışı onaylandı

Güney Kıbrıs’taki kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yüzde 1.5 oranında artış yapılmasının, Meclis’te onaylandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Maliye Bakanlığı ile sendikaların vardığı anlaşma neticesinde, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin, 1 Ekim itibarıyla geriye dönük olarak yüzde 1.5 artış alacağını yazdı.

Habere göre karara AKEL, DİKO, EDEK, DİPA’dan 25 milletvekili lehte; DİSİ, ELAM, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği, AKEL milletvekili Irini Haralambidu ve bağımsız milletvekili Kostis Efstathiu ise aleyhte oy kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında savunma iş birliği programı imzalanacak04 Ekim 2024 Cuma 12:48
  • Güney Kıbrıs'ta Planlı provakasyona, planlı tutuklama03 Ekim 2024 Perşembe 12:17
  • Güney'de Temmuz ayı turizm gelirlerinde 'rekor'!01 Ekim 2024 Salı 11:58
  • Rum Polisini Verileri ABD’ye Aktarıyor30 Eylül 2024 Pazartesi 13:41
  • Rum mahkemesinin davayı görme yetkisi var mı tartışması?30 Eylül 2024 Pazartesi 13:40
  • Ağrotur önünde İngiliz üsleri ve İsrail protesto edildi30 Eylül 2024 Pazartesi 13:37
  • Firari yakalandı: Polis Genel Müdürü ve diğer yetkililer görevden alındı30 Eylül 2024 Pazartesi 13:35
  • Güney’de firari olan Theodoros Theofanus Limasol'da tutuklandı29 Eylül 2024 Pazar 19:52
  • Hristodulidis’in yargıç adayları reddedildi28 Eylül 2024 Cumartesi 09:49
  • Simon Aykut davası bir kez daha ertelendi!27 Eylül 2024 Cuma 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti