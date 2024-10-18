Güney Kıbrıs’ta kamudaki maaş artışı onaylandı

Güney Kıbrıs’taki kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarına yüzde 1.5 oranında artış yapılmasının, Meclis’te onaylandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Maliye Bakanlığı ile sendikaların vardığı anlaşma neticesinde, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin, 1 Ekim itibarıyla geriye dönük olarak yüzde 1.5 artış alacağını yazdı.

Habere göre karara AKEL, DİKO, EDEK, DİPA’dan 25 milletvekili lehte; DİSİ, ELAM, Ekologlar ve Vatandaşlar İş Birliği, AKEL milletvekili Irini Haralambidu ve bağımsız milletvekili Kostis Efstathiu ise aleyhte oy kullandı.