  • BIST 11035.95
  • Altın 4372.135
  • Dolar 40.9215
  • Euro 47.6571
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKATrump duyurdu: Zelenskiy ve Putin bir araya gelecek

Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 6,9 artış

» »
Temmuz ayında Güney Kıbrıs'a giden turist sayısında yüzde 6,9’luk; yılın ilk yedi ayında ülkeye giden turistlerin sayısında ise yüzde 10,4’lük bir artış yaşandığı kaydedildi.
Güney Kıbrıs’ta temmuz ayında turist sayısında yüzde 6,9 artış

Haravgi gazetesi konuyla ilgili haberinde Rum İstatistik Dairesi tarafından yayımlanan verilere dayanarak Güney Kıbrıs’a 2024 yılının temmuz ayında giden turistlerin sayısının 551 bin 229, bu yılın temmuz ayında giden turistlerin sayısının ise 589 bin 116 olduğunu yazdı.

Ocak-Temmuz döneminde ülkeye giden turist sayısında ise yüzde 10,4’lük bir artış yaşandığı ve 2024 yılının ilk yedi ayında 2 milyon 203 bin 704 olan rakamın, 2025 yılının aynı döneminde 2 milyon 342 bin 129’a yükseldiği kaydedildi.

Bu yılın temmuz ayında İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giden turistlerin, ülkeye giden toplam turistlerin yüzde 32,2’sini teşkil ettiği de belirtildi. haberde İngiliz turistleri sırasıyla İsrail, Polonya, Almanya, İsveç ve Romanya’dan gidenlerin takip ettiği belirtildi.

Gazete Kıbrıslı Rumların temmuz ayında yurt dışında yaptıkları seyahatlerin sayısının ise 2024 yılının temmuz ayına göre yüzde 9,1 artış göstererek 186 bin 987’ye ulaştığını ekledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rum basını: AB Türkiye İle Sadece Özel İlişki Öngörüyor, Üyelik Değil17 Ağustos 2025 Pazar 14:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde gerçekleşen Çıdan cinayetiyle ilgili karar, 10 Eylül’de açıklanacak14 Ağustos 2025 Perşembe 11:28
  • Rum basını: Tutuklamalar ardından Rumların KKTC’ye geçişlerinin azaldığı iddia edildi13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:05
  • Joker’de büyük ikramiye, art arda devrederek 26,5 milyon Euroya ulaştı13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:22
  • Güney Kıbrıs’ta uzun süreli elektrik kesintisi12 Ağustos 2025 Salı 11:11
  • Erhürman’ın seçilmesi halinde Hristodulidis köşeye sıkışacak11 Ağustos 2025 Pazartesi 11:23
  • Aykut davasındaki gecikme11 Ağustos 2025 Pazartesi 09:25
  • Rumlar Khan’ın KKTC ziyaretini şikayet etti09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Kıbrıslı Rumların sağlıklı yaşam süresi 65 yıl!09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:08
  • Güney'de sahte diploma skandalı: Eski Gönüllülük Komiseri Yiannaki suçunu itiraf etti07 Ağustos 2025 Perşembe 15:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti