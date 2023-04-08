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Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi

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Güney Kore'de sağlık yetkilileri, ülkede ilk yerel maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini, toplam enfeksiyon sayısının 6'ya çıktığını duyurdu.
Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yurt dışına yakın zamanda çıkmamış bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Açıklamada deri döküntüsü sebebiyle 3 Nisan’da hastaneye giden kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Ülkedeki diğer 5 vakanın yurt dışı seyahati yaptığı ifade edilen açıklamada, son hastanın geçen üç ay içinde yurt dışına çıkmadığı kaydedildi. Açıklamada hastanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakası geçen yıl 22 Haziran'da doğrulanmıştı. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2’ye ayrılıyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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