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Güney’de Lefkoşa surlariçindeki 691 Kıbrıs Türk malı…

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Güney’de Lefkoşa surlariçindeki 349 Kıbrıs Türk malının, mesleki faaliyet ve ikamet amaçlı olarak dağıtıldığı, 342 Kıbrıslı Türk malının ise dağıtılmadığı ve değerlendirilmesi için incelendiği belirtildi.
Güney’de Lefkoşa surlariçindeki 691 Kıbrıs Türk malı…

Güney’de Lefkoşa surlariçindeki  349 Kıbrıs Türk malının, mesleki faaliyet ve ikamet amaçlı olarak dağıtıldığı, 342 Kıbrıslı Türk malının ise dağıtılmadığı ve değerlendirilmesi için incelendiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, Güney’de Lefkoşa surlar içinde bulunan ve dağıtılan 349 Kıbrıs Türk malının, 144 tanesinin dükkan, 79’unun açık alan, 119’unun ev, 7’sinin ise mezarlık ve camii olduğunu yazdı.

Gazete, dağıtılmayan diğer Kıbrıs Türk mallarından 147’sinin açık alan, 100’nün dükkan, 86’sının ev, 8’inin ise mezarlık ve camii olduğunu belirtti.

Dağıtılmayan taşınmazların, dağıtılanlara oranla inşaat açısından daha kötü durumda olduklarının anlaşıldığını belirten gazete, Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Petridis’in, genç insanları, iş geliştirmek veya ikamet amaçlı olarak cezbetmek amacıyla bu yapıların canlandırılması için pilot bir programın uygulanabileceğini düşündüğünü yazdı.

Gazete, İçişleri Bakanı Petridis’in ayrıca Kıbrıs Türk binalarının olası bakım-onarım şekillerini incelemeleri için de ilgili personele çağrıda bulunduğunu belirtti.

Habere göre Petridis, gazeteye yaptığı açıklamada, bu binalardan bazılarının mimari değere sahip olduğunu ancak bunların; devletin etkin müdahalesi olmadan birkaç yıl daha bırakılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Petridis, Kıbrıs Türk binalarının bakım-onarımının sadece binaların korunmasına neden olmayacağını, aynı zamanda surlar içinin görüntüsünün iyileştirilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

Gazete haberinde ayrıca tüm Kıbrıs Türk binalarının resmini ortaya çıkarmak için gelecek hafta ihaleye de çıkılacağını yazdı.

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