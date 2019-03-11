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Güngördü: Kadınlar iş hayatında büyük sorumluluk alıyor

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Kadın çalışanlara farkındalık etkinliği düzenlendi
Güngördü: Kadınlar iş hayatında büyük sorumluluk alıyor

Girne Belediyesi’inin düzenlediği etkinlikte Psikolog Ayla Kahraman, rutini kırmak konulu kadınlara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlarına yemek ve farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinliğe, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediye meclis üyelerinden Ayşe Karalıgil, Burcu Karakaya, Derya Hoca, Hatice Aşık ve Pelin Aydın Kutluba katıldı. Etkinlikte, Psikolog Ayla Kahraman rutini kırmak konulu kadınlara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

Güngördü: Kadınlar iş hayatında büyük sorumluluk alıyor
 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişme düzeyinin en önemli göstergelerinden birinin, kadınların sahip olduğu özgürlük, toplumda taşıdığı saygınlık, üretim ve yönetimdeki yeri olduğuna dikkat çekti. Güngördü, kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal alandaki sorumluluk ve etkinliklerinin her geçen gün arttığına işaret ederek, kadınların büyük sorumluluk, özveri ve mücadele sergilediklerini söyledi. Güngördü, Girne Belediyesi Danışma Merkezi tarafından düzenlenen gençlik söyleşisini gerçekleştiren ve yemekte kadınlara yönelik bir konuşma yapan Psikolog Ayla Kahraman’a teşekkür etti ve belediye çalışanlarına hediye takdim etti.

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