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“GÜNSEL”İn “Günsel Sanat Müzesi” Açıldı Ve Ziyaretçilerine Ücretsiz…

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Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk Dünyası Ödüllü Sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi”  Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.
“GÜNSEL”İn “Günsel Sanat Müzesi” Açıldı Ve Ziyaretçilerine Ücretsiz…

Ülkemizin yerli ve milli otomobili “GÜNSEL” adına kurulan, Kıbrıs ve Türk Dünyası Ödüllü Sanatçılarının yaklaşık 700 eserinin yer aldığı “Günsel Sanat Müzesi”  Lefkoşa Dereboyu’nda açıldı.

Toplumun bütünlüğüne önem veren Günsel ailesi kurulan ve Kıbrıs’ın kültürel kimliğinin, ulusal ve uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık edilen müzede, yağlı boya ve akrilik resimler, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, ağaç baskı resimler ayrıca heykel ve seramik eserler yer alıyor.

Dereboyu’nda, “GÜNSEL Tanıtım Ofisi” ile aynı mekanı paylaşan ve kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz olarak açan “Günsel Sanat Müzesi”nde yer alan 15 sergi alanında süreli ve sürekli sergiler izlenebilecek.

Paylaşımı Sağlayan Çağdaş bir Kültür Sanat Ortamı Kuruldu…

Günsel Sanat Müzesi Müdürü ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “GÜNSEL”in kültür ve sanata yaptığı katkılar ile sanat müzesinin doğmasına olanak tanıdığını belirterek, müzenin modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyona sahip olduğunu söyledi.

Günsel Sanat Müzesi’nde 15 adet sergileme alanı bulunduğunu, süreli ve sürekli sergilerin izlenebilineceğini ifade eden Doç. Dr. Ergün,  müzede Kıbrıs ve Türk Dünyasından Ödüllü sanatçılara ait farklı tekniklerle hazırlanan 700 eserin sergilendiğini kaydetti.

Sadece ödüllü sanatçıların eserlerinin yer aldığı çağdaş bir müze olan Günsel Sanat Müzesi’nin yediden yetmişe herkesin paylaşacağı bir kültür ve sanat ortamı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Erdoğan Ergün, “Günsel ailesinin, parçalanmaz bir bütünlük olarak nitelenen sanatın bütünleştirici ve birleştirici vizyonu ile kurulan müze, sanatı seven bir gelecek kuşak yetiştirilmesine öncülük etmesinin yanı sıra, toplumsal bütünlüğün büyümesine de ortam yaratacağının inancındayız. Ziyaretçilerimize modern eserlerden oluşan geniş bir koleksiyon ve süreli sergi salonları ile bir bütün olarak, üretmeye ve üretilene tanıklık edebilecekleri bir müze sunuyoruz. Resim, baskı resim, seramik, heykel olmak üzere sadece günümüz ödüllü sanatçılarının eserlerinin yer aldığı çağdaş bir müze olan Günsel Sanat Müzesi, kültür ve sanata verilen katkıların güzel bir örneğidir” dedi.

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