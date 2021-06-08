Güzel Sanatlar Şubat Sergisi YDÜ'de 20 Haziran'a kadar gezilebiilir

Kıbrıs Moder Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi” Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda açıldı. 20 ödüllü sanatçının 40 eserinden oluşan serginin açılışında Cumhurbaşkanı Tatar’a Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu eşlik etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel’in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ve Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Yakın Doğu Oluşumu, başta yerli otomobilimiz GÜNSEL olmak hayata geçirdiği her proje ile ülkemiz adına yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratıyor.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nin açılış töreninde yaptığı konuşmaya umut vurgusu yaparak başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyada pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerin başında geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi döneminde umutlarını koruyarak çalıştıklarını ve rakamların ve istatistiklerin pandemi ile mücadelede ulaşılan başarıyı ortaya koyduğunu ifade etti. “Özgüvenimizle, sağlık çalışanlarımızla, yaptığımız yatırımlarla ve yeniliklerle ve tabiî ki Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteği ile bugünlere kadar geldik ve bundan sonrada daha iyi olacağına inancımız tamdır” diyen Ersin Tatar, geleceğe umutla yürümeye devam edeceklerini söyledi.

Yakın Doğu Oluşumu’nun hayata geçirdiği projelerle bu umudu beslediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Oluşumu, başta yerli otomobilimiz GÜNSEL olmak hayata geçirdiği her proje ile ülkemiz adına yeni bir umut, yeni bir heyecan yaratıyor” sözlerini kullandı.

Topluma umut aşılayan sergilerde eserleri bulunan bütün sanatçıları da kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Açılışını yaptığımız bu kıymetli sergide birçok Türki Cumhuriyetten sanatçının eserleri yer alıyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak dostlarımızla, destekçilerimizle, akrabalarımızla tüm dünyanın bize uyguladığı izolasyon ve ambargolara direnerek bu yolu yürüyoruz. Dolayısıyla tüm akraba cumhuriyetlere de buradan selam ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Çünkü aynı kültürün, coğrafyanın ve ata toprakların insanları olarak hep birlikte mücadeleye devam ediyoruz. Bütün bu çalışmalar bu geniş coğrafyadaki varlığımızın sürdürülmesine büyük bir katkı yapmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen sanatsal üretimin öneminde de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Yakın Doğu Ailesi’nin ortaya koyduğu bu fırsatlar, Suat Hocamızın bu işe verdiği destek ve ilham bu değerli eserlerin çoğalmasına vesile oluyor. Geleceğe ışık tutan bu eserlerin geleceğe rehber olurken, ortaya çıkan güzellikler bizlere haz veriyor, umut veriyor, duygu veriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anlamına bir anlam daha katıyor. Tüm bunlar kendi bağrımızdan çıkan öz değerlerimizdir, kendi zenginliğimizdir. O yüzden gerçekten mutluyum, umutluyum” değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasını, “Yakın Doğu Ailesinin birer parçası olan sanatçılar, ressamlar ürettikleriyle Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinin simgesi olacak eserler ortaya koyuyorlar. Bu bizim gururumuzdur, bize yakışandır. Buradan da tüm dünyaya verdiğimiz fevkalade mesajlar da var. Tüm sıkıntılara rağmen ambargolar, izolasyonlar ve kısıtlamalara rağmen var olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz, var olacağız, hep birlikte başaracağız” sözleriyle noktaladı.

Prof. Dr. Ali Efdal Özkul: “Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ülkenin kültür ve sanat ortamına büyük bir katkı sunacak.”

Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, 20 ödüllü sanatçının 40 eserini bir araya getiren Güzel Sanatlar Şubat Sergisi’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 370’inci sergisi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Çeşitli teknik ve türde yapılmış resim, heykel, fotoğraf, seramik, baskı resim eserlerini bir araya getiren sergimizi pandemi önlemleri nedeniyle gecikmeli olarak olsa da bugün sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yakın Doğu Oluşumunun, sanat eserlerini koruma, üst düzey mekansal tasarımlar gerçekleştirme ve özellikle çok yetkin müzeler oluşturmada öncülük yaptığının altını çizen Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. “Mevcut müzelerimize Turizm ve Çevre Bakanlığı ile işbirliği içerisinde Kıbrıs Arkeoloji Müzesini eklemek için çalışmalarımıza başladık. Söz konusu müze ile Kıbrıs Türk toplumuna yeni bir açılım kazandırmayı hedefliyoruz. Bu arada geçtiğimiz günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılan işbirliği neticesinde Yakın Doğu Ailesi’nin incisi olan Teal gemisi de Denizcilik Tarihi Müzesi olacak. Kıbrıs Arkeoloji Müzesi ve Denizcilik Tarihi Müzesi ülkenin kültür ve sanat ortamına büyük bir katkı sunacak” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç: “Eserlerimizi yeniden sanatseverlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk.”

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise konuşmasına Şair İlhan Berk’in “Bu yükle öleceksin dedim hamala. Ölüm kolay, sen umuttan haber ver dedi. Umut varsa dünyayı vur sırtıma” dizeleriyle başladı.

Prof. Dr. Aygenç, “Şubat ayı içerisinde planlanan sergi açılışını pandemi koşulları nedeniyle bugün gerçekleştiriyoruz. Sanat için bir araya geldiğimiz sergi açılışlarını özledik. Sanatçının bileğinin paslanmaması, yürek ateşinin sönmemesi, umudunun, direncinin ve hayallerinin tükenmemesi gerekir. Biz de bu süreçte umudumuzu kaybetmeden yeni sergiler için çalışmaya devam ettik. İmzamızı taşıyan eserleri yeniden sanatseverlerle buluşturmak bizim için büyük bir mutluluk” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erdal Aygenç, konuşmasını “Umudumuzun ve heyecanımızın her daim taze kalmasını olanaklı kılan, başkalarının hayal etmeye cesaret edemediklerini gerçekleştirerek yaşamamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’e, Yakın Doğu Oluşum Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Günsel’e ve tüm Günsel ailesine teşekkür ediyoruz” sözleriyle sonlandırdı.