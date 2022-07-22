  • BIST 2.516,56
  • Altın 983.154
  • Dolar 17.739
  • Euro 18.0744
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKASoğuk suyun tahmin bile edilemeyen zararları

Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!

» »
UBP'nin önemli bürokratlarından Cengiz Topel Uzun, Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
Güzelyurt Belediye Başkanlığı'na sürpriz aday!

Uzun'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:

27 Kasım 1964 tarihinde Aksu-Baf kasabasında doğdum. 1974 yılında ailemle Güzelyurt 'a yerleşerek,ilk,orta ve lise öğrenimimi burada tamamladım.
Üniversite eğitimimi Çukurova Üniversitesi İngilizce Ana Bilim dalında tamamladıktan sonra vatani görevimi yedek subay olarak yerine getirdim.
1988 yılında Lefke'de başladığım öğretmenlik hayatıma 1990 yılında Şehit Turgut Ortaokulu 'na nakil olarak 2019 yılına kadar her kademede aralıksız görev yaptım.
2007 yılında  Yakın Doğu Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yabancı dilde master yaptim.
Öğretmenlik görevim yaninda bölge takımlarında futbolcu ve antrenör olarak görev aldım.
     29 yıl hem çocuklarımın hem de kendi okulumun aile birliklerinde hizmet verdim.
    OYAK Koop yönetim kuruluna seçilerek 11 yıl görev yaptım. Öğretmen Kooperatifimizin sağlam temellere oturması ve gelişimine yoğun katkıda bulundum.
    Futbol antrenörü ve disiliskiler sorumluluğu verilen KKTC Polis Salon Milli takımında 14 yıl görev yaparak uluslararası birçok ulusal ve uluslararası başarıya imza atarak dünyanın birçok ülkesinde KKTC 'yi temsil ettim.
3 yıl KKTC futbol federasyonu dış ilişkiler sorumlusu ve 6 ay Başkan Vekilliği yaptım.  Görev süremde ülke milli takımımızın 20 adet milli maç organizasyonunda yer almasını sağlayarak, futbolumuzun FIFA ya taşımasına vesile oldum.
2019 yılında Daire Müdürü olarak KKTC Milli Eğitim Bakanlığına atandım.Halen Milli Eğitim Bakanlığı Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapmaktayım.
Küçük yasilarimdan beri Ulusal Birlik Partimizde önceleri sempatizan sonrasında üye olamasam da her organizasyon ve seciminde bilfiil bulunarak katkı koydum.
     Son 24 yıldır belediye başkanımız olan sayın Mahmut Özcinar'ın yakın arkadaşı olarak destekleyerek birlikte çalıştım. 
     Gün itibariyle gerek Güzelyurt gerekse ülke konjonktürü göz önünde bulundurulduğunda yaklaşan yerel seçimlerde siyasette yeni bir yüz ve enerji ile bayrağı devralıp daha da ileriye götürebilmek için Belediye başkanlığına  aday olmak istiyorum.
    Adaylığımı , görüş ve degerlendirmelerinize saygılarımla arz ederim

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat elektrik kesintisi!22 Haziran 2022 Çarşamba 19:56
  • Güzelyurt'ta 4 Saatlik Elektrik kesintisi22 Haziran 2022 Çarşamba 14:40
  • Güzelyurt'ta büyük kaza!31 Mayıs 2022 Salı 14:26
  • Telefon Dairesi'nde Hırsızlık28 Mayıs 2022 Cumartesi 13:30
  • Özçınar” Şanınıza Şan Kattınız”27 Mayıs 2022 Cuma 12:54
  • 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak26 Mayıs 2022 Perşembe 18:35
  • Havaya ateş açan iki kişi tutuklandı26 Mayıs 2022 Perşembe 14:20
  • Yeşilyurt'ta korkutan kaza!22 Mayıs 2022 Pazar 14:13
  • Güzelyurt'ta İş Kazası: 1 Ölü22 Mayıs 2022 Pazar 10:53
  • Çaldığı Eşyaları Kuyumcuya Sattı20 Mayıs 2022 Cuma 17:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti