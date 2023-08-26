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Güzelyurt Belediyesi yüzme kursu sertifikaları dağıtıldı

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Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 16’ncısını düzenlediği yüzme kursları tamamlandı.
Güzelyurt Belediyesi yüzme kursu sertifikaları dağıtıldı

Güzelyurt Belediyesi’nin bu yıl 16’ncısını düzenlediği yüzme kursları tamamlandı.

6-11 yaş gruplarında haftada iki gün  gerçekleşen yüzme kurslarında bu yıl 153 kursiyer eğitim aldı.

 Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 Temmuz- 24 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2 ay boyunca yüzme kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları Güzelyurt Otel’de düzenlenen etkinlikle takdim edildi.

Sertifika törenine Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, belediye meclis üyeleri, kursiyerler ve velileri katıldı.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar sertifika töreninde yaptığı konuşmada,  çocuklarını belediyeye emanet eden velilere teşekkür ederek, çocukların aldıkları eğitimin yaşamlarında büyük rolü olacağının altını çizdi.

Sertifikalar kursiyerlere Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

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