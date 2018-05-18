Güzelyurt Belediyesi’nin düzenlediği “5. Gençlik Şöleni” yapıldı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Güzelyurt Kapalı Çarşı Meydanı’nda düzenlen şölende, gösteriler yapıldı ve Fikri Karayel konser verdi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, şölen orta eğitim ve lise öğrencilerinin kortej yürüyüşüyle başladı. Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinin elişlerinden oluşan sergi UBP Güzelyurt Milletvekili Menteş Gündüz, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Şehit Turgut Ortaokulu Müdürü Cengiz Uzun tarafından açıldı.

Yiyecek ve eğlence stantların kurulduğu şölende, okul ve derneklerin dans gösterileri de oldu. Fikri Karayel konserinden sonra 3 bisikletin hediye olarak dağıtıldığı gençlik piyangosu çekildi ve şölen tamamlandı.