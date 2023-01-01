  • BIST 5.509,16
  • Altın 1096.287
  • Dolar 18.6924
  • Euro 20.0067
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güzelyurt bölgesinde kanunsuz avlanan zanlılara 1’er yıl hapis cezası

» »
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Güzelyurt'ta ava kapalı bölgede avlanan Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses’i 1’er yıl hapis cezasına mahkûm ederken, zanlılara 6 yıl avlanma yasağı verdi.
Güzelyurt bölgesinde kanunsuz avlanan zanlılara 1’er yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Güzelyurt’ta ava kapalı bölgede yaban hayatı ve insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde avlanan Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses hakkındaki kararını açıkladı.

Zanlıların yasa dışı av faaliyetlerini gece vakti yapmalarını yaban hayvanlar aleyhinde orantısız avantaj olarak değerlendiren mahkeme, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses’i 1’er yıl hapislik cezasına mahkûm ederek, 6 yıl avlanma yasağı verdi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile aldığı dava kararını Yargıç Soytaç açıkladı.

“YASA DIŞI AV FAALİYETLERİNİ GECE ATEŞLİ SİLAHLA YAPTILAR”

Yargıç Murat Soytaç sanıklar aleyhine ‘Kayıtsız ateşli silah’ olmak üzere 13 dava getirildiğini kaydederek, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses’in ava kapalı bölgede gece avlanırken yakalandığını söyledi. Soytaç, Onurlu ve Erses’in yasa dışı faaliyetlerini gece vakti, ateşli silahla ve patlayıcı maddenin yanı sıra projektör kullanarak gerçekleştirdiğini vurguladı. Mahkeme, yasa dışı av ile yaban hayvanların aleyhinde orantısız avantaj elde ederek doğadaki yaban hayatına verilen tahribatın kolaylaştırıldığını ve ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf suçlarının ciddi suçlar olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt bölgesinde 4 Şubat 2018 tarihinde, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses ava kapalı bölgede avlanırken yakalanmışlardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!05 Aralık 2022 Pazartesi 09:27
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!04 Aralık 2022 Pazar 14:18
  • Polise Başkasının Ehliyetini Gösterdi!02 Aralık 2022 Cuma 14:37
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!01 Aralık 2022 Perşembe 08:48
  • Evkaf Güzelyurt İyilik Gönüllüleri’nden Öğretmenler Günü ziyareti24 Kasım 2022 Perşembe 18:54
  • Güzelyurt bölgesi elektrik kesintisi!23 Kasım 2022 Çarşamba 09:55
  • Güzelyurt'ta Bazı Bölgelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak22 Kasım 2022 Salı 19:13
  • Sahtekarlık ile Para Temini22 Kasım 2022 Salı 16:20
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi21 Kasım 2022 Pazartesi 09:03
  • Reşat Kansoy: “Güzelyurt değişecek, bölge gelişecek”18 Kasım 2022 Cuma 15:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti