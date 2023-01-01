Güzelyurt bölgesinde kanunsuz avlanan zanlılara 1’er yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, Güzelyurt’ta ava kapalı bölgede yaban hayatı ve insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde avlanan Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses hakkındaki kararını açıkladı.

Zanlıların yasa dışı av faaliyetlerini gece vakti yapmalarını yaban hayvanlar aleyhinde orantısız avantaj olarak değerlendiren mahkeme, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses’i 1’er yıl hapislik cezasına mahkûm ederek, 6 yıl avlanma yasağı verdi.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı, Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oy birliği ile aldığı dava kararını Yargıç Soytaç açıkladı.

“YASA DIŞI AV FAALİYETLERİNİ GECE ATEŞLİ SİLAHLA YAPTILAR”

Yargıç Murat Soytaç sanıklar aleyhine ‘Kayıtsız ateşli silah’ olmak üzere 13 dava getirildiğini kaydederek, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses’in ava kapalı bölgede gece avlanırken yakalandığını söyledi. Soytaç, Onurlu ve Erses’in yasa dışı faaliyetlerini gece vakti, ateşli silahla ve patlayıcı maddenin yanı sıra projektör kullanarak gerçekleştirdiğini vurguladı. Mahkeme, yasa dışı av ile yaban hayvanların aleyhinde orantısız avantaj elde ederek doğadaki yaban hayatına verilen tahribatın kolaylaştırıldığını ve ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf suçlarının ciddi suçlar olduğunu açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Güzelyurt bölgesinde 4 Şubat 2018 tarihinde, Mehmet Onurlu ve Mahmut Erses ava kapalı bölgede avlanırken yakalanmışlardı.