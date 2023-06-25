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Güzelyurt Festivali devam ediyor

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Güzelyurt Festivali devam ediyor
Güzelyurt Festivali devam ediyor

45. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam “Grup Otantik” Festival Havuz Başında sahne aldı.

Festival Parkı’nı ziyaret edenlere muhteşem bir müzik ziyafeti yaşatan  Grup Otantik diznleyenlere unutlmaz bir gece yaşattı. Grup solisti  Mustafa Kutbittin eşliğinde kıbrıs şarkılarının yer aldığı konsere vatandaşlar da oynayarak eşlik etti.

“Mağusa Limanı” “Dillirga” gibi efsane şarkıların yer aldığı konser büyük beğeni topladı.

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