Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlansın

​​​​​​​Güzelyurt Sivil Toplum Platformu çatısı altında bulunan Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması, tamamlanana kadar olan süreçte ise Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda 24 saat doktor bulundur

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu çatısı altında bulunan Sivil Toplum Örgütleri, Muhtarlar ve bazı siyasi parti temsilcileri, Güzelyurt Hastanesi’nin tamamlanması, tamamlanana kadar olan süreçte ise Güzelyurt Sağlık Ocağı’nda 24 saat doktor bulundurulup iyileştirilmesi için Güzelyurt Belediye Başkanı ve Güzelyurt Kaymakamına ziyarette bulundular.

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu’nun ziyaretlerde yaptığı açıklama şu şekilde:

“Güzelyurt Hastanesini Bitirelim.

Çok uzun yıllardır Güzelyurt’lular hastalarını ya Cengiz Topel Hastanesi Lefke’ye ya da Lefkoşa’ya götürüyorlar.

Güzelyurtlu yollarda çok canlar kaybetti.

Gece çocuğu hastalanan bir annenin Güzelyurt ilçesinde gideceği bir hastane yoktu.

Yaşlı insanların mesai saatleri dışında iğnesini yaptıracağı bir merkez de yoktu.

Bölge milletvekillerinin ve sivil toplum örgütlerinin çok uzun mücadelelerinden sonra 2016 yılında Güzelyurt Hastanesinin temelleri atıldı ve hastanenin 1/3’ü bitirildi.

7 yıldır hastane inşaatı atıl, terk edilmiş durumdadır.

Halbuki bu hastaneye Güzelyurtluların çok ihtiyacı vardır. Bu bölgede insanların doktora, sağlık hizmetlerine ulaşma konusunda sıkıntıları vardır.

2018 yılında 24 saat hizmet vermeye başlayan Sağlık Merkezi de maalesef yeniden yarım gün hizmet vermeye başladı. Güzelyurt Sağlık Merkezi bu hali ile de doktor ve ilaç eksiklikleri ile boğuşuyor. Güzelyurt bölge halkı sağlık hizmeti almada çok büyük sıkıntılar içindedir.

Yapılması gereken Güzelyurt Hastanesinin bitirilmesi için hükümetin konuyu öncelikleri arasına alması ve ivedi bir şekilde ihaleye çıkmasıdır. Bu arada da ileride Güzelyurt Hastanesinin nüvesini oluşturacak olan Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin bir an önce 24 saat hizmet vermeye başlaması ve eksikliklerinin giderilmesidir.

Bu bağlamda yapılacak olan çalışmalarda desteğinizi talep etmekteyiz.”

Güzelyurt Sivil Toplum Platformu (a)

Şinasi Özdeş