Güzelyurt İlçesi'nde zeytin ve harup toplama tarihleri açıklandı
Güzelyurt İlçesi’nde zeytin ve harup toplama tarihleri açıklandı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde zeytin toplama tarihlerini açıkladı.  

Güzelyurt Kaymakamı Mehmet Kayan imzasıyla yayınlanan açıklamaya göre, Güzelyurt İlçesi’ne bağlı köylerde erkenci zeytin ve haruplar 25 Ağustos, yerli zeytinler ise 8 Eylül’den itibaren toplanacak.

Açıklamada, belirtilen hasat tarihlerinden önce zeytin veya harup toplayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında da bulunuldu.

