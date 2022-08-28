Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunun tamamlanması bölgede memnuniyet yarattı

Güzelyurt- Lefke çift şerit anayolunun Doğancı- Lefke arasındaki bölümü, bir süre önce tamamlanarak kullanıma açıldı.

Yolun açılması trafiğe büyük oranda rahatlama getirerek Lefke ilçesine ulaşımı kolaylaştırdı.

Yolun açılması bölge halkında da memnuniyet yaratırken, çift şerit yolun bağlantı yollarının da yapılması ve eksikliklerin de bir an önce tamamlanması bekleniyor.

Özellikle LAÜ bağlantı yolunun bir an önce tamamlanmasını talep eden sivil toplum örgütleri, çift şerit yolunun bitimindeki çemberden sonra belli noktalarda trafikte sıkışıklık ve tıkanmalar meydana geldiğine, bunun da ancak bağlantı yollarının yapılmasıyla aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu'na bağlı örgütlerin temsilcileri, böyle güzel bir yolun bölgeye kazandırılmasından memnun olduklarını belirterek, özellikle Lefke Avrupa Üniversitesine ve Cengiz Topel Hastanesi'ne olan bağlantı yollarının yapılmasının insanların hayatını kolaylaştıracağını söylediler.

Yoldaki son çemberde bir yoğunlaşma meydana geldiğini ve daha önceden var olup tren yolu olarak kullanılan yol güzergahının LAÜ’ye bağlanmasının çembere büyük rahatlama getireceğine işaret eden sivil toplum örgütü temsilcileri, LAÜ’nün öğrenci ve çalışanlar anlamındaki nüfus yoğunluğunun bu sayede kolayca üniversiteye ulaşabileceğine vurgu yaptılar.

Sivil toplum örgütü temsilcileri, yol sayesinde Lefke’de hareketlenmenin arttığına da dikkati çekerek, yolun Lefke’nin her anlamda çekim merkezi olmasına katkı sağladığını ifade ettiler.