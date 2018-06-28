Güzelyurt Paket Postanesi hizmete başladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre postane pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 07.30 ile 13.30 arası, perşembe 07.30-12.30 ve 13.00-16.30 saatleri arasında havale hizmeti veriyor.

Güzelyurt Paket Postanesi’nden pazartesi, salı, çarşamba ve cuma 07.30 ile 14.00, perşembe 07.30-12.00 ve 13.00-17.00 arasında koli kabul; pazartesi ve perşembe 08.00 ile 11.00 arasında koli teslim gümrük işlemleri yapılabiliyor.

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı, İsmet Paşa Mahallesi’nde bulunan postaneye (0392) 714 50 42 ve 714 50 43 numaralı telefonlardan ulaşılabileceği kaydedildi.