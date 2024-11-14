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Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı hizmete girdi

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla yenilenen binası ve yeni alet ekipmanlarıyla tekrar hizmete girdi.
Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı hizmete girdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla yenilenen binası ve yeni alet ekipmanlarıyla tekrar hizmete girdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, laboratuvar binasının deprem yönetmeliğine uygun olmaması sebebiyle iki yıldır Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu bünyesinde, Tarım Dairesi uzmanları tarafından sınırlı olarak hizmet veren Güzelyurt Toprak Su Laboratuvarı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği katkılarıyla yenilendi.

Yeni binası ve yeni alet ekipmanlarıyla daha geniş analiz yapma imkanlarına kavuşan laboratuvarda, Tarım Teftiş Müfettişleri tarafından ülkeye ithal edilen kompoze taban ve üst gübrelerden limanda alınan numunelere Azot analizleri yapıldı. Sonuçların da paylaşıldığı açıklamada, ülkeye ithal edilen gübrenin etiket içeriğine uygun olduğu kaydedildi.

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