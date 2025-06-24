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Güzelyurt’ta 25 Yaşındaki Genç Kadının Ani Ölümü Şüphe Uyandırdı

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Bir üniversite kampüsünde aniden fenalaşan Lilian Bahati Kunzi, hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.
Güzelyurt’ta 25 Yaşındaki Genç Kadının Ani Ölümü Şüphe Uyandırdı

Güzelyurt’ta bir üniversite kampüsünde aniden fenalaşan 25 yaşındaki Lilian Bahati Kunzi, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 20 Haziran 2025 tarihinde Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde meydana geldi. Aniden rahatsızlanan Lilian Bahati Kunzi (25), acil olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yapılan otopside, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alındı. Ölüm sebebi, yapılacak ileri laboratuvar tetkikleri sonrasında belirlenecek.

Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

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