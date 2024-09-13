Güzelyurt'ta Alkolün Yol Açtığı Şiddet Olayı: İki Kişi Tutuklandı

Güzelyurt, 13 Eylül 2024 – Güzelyurt'ta, geç saatlerde meydana gelen bir olayda alkol etkisi altındaki iki kişi, bir evin bahçesine izinsiz girerek bir kişiyi darp etti. Olay, Cemal Gürsel Sokak'ta saat 00:30 sıralarında gerçekleşti.

İddiaya göre, 211 miligram alkollü içki etkisi altında bulunan A.T. (34) ve 183 miligram alkollü içki tesiri altındaki E.İ. (38), Ü.S. (37) adlı şahsın ikametgahının bahçesine izinsiz girdi. Burada, Ü.S.'ye ciddi şekilde darp eden A.T. ve E.İ., daha sonra sokakta karşılaştıkları Ü.S. ve 286 miligram alkollü içki etkisindeki Y.T. (31) ile yeniden bir kavgaya tutuştular.

Olay, tarafların birbirlerine gelişigüzel vurması ve yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık vermesiyle büyüdü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen güvenlik güçleri, kavga eden şahısları gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, alkollü iken meydana gelen bu tür şiddet olaylarının toplumsal güvenliği tehdit ettiğini ve yasalar çerçevesinde gereken önlemlerin alınacağını belirtti.

Gelişmeler takip ediliyor.