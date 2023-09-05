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Güzelyurt'ta inşaatta kavga ve yaralama: Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

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Güzelyurt 'ta bugün bir binada tadilat işi yapanlar arasında çıkan kavga yaralanmaya sonuçlandı. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı...
Güzelyurt'ta inşaatta kavga ve yaralama: Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre, saat 17.00’da Güzelyurt’ta Dörtfener Sokak'taki bir binada tadilat işi yaptıkları sırada aralarında yaşanan tartışma sonucu, M.K.(E-30) tasarrufunda bulundurduğu kürek ile 100 miligram alkollü içki tesiri altında bulunan C.B.'nin (E-29) sırtına bir kez vurup yere düşürdükten sonra, M.K. ve Ö.O.(E-23) bir taraf olup, C.B.’nin vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme vurmak suretiyle C.B'yi ciddi şekilde darp etti.

C.B. ise, olay esnasında tasarrufunda bulundurduğu bıçağı korkutmak maksadıyla M.K. ve Ö.O.’nun üzerine doğru gelişi güzel salladı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı,  soruşturma devam ediyor.

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