Güzelyurt'ta İş Kazası: 1 Ölü

22/05/2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, R.G.(E-25)'in kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika
içerisinde çalışmakta olan Fatma Taşçı(K-69) 'ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne giderken yolda yaşamını yitirmiştir.
Bahse konu şoför tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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