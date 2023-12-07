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Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu: Poker Oyunu Oynayan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

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Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu: Akçay Lokalinde Suçüstü Yakalanan 4 Şüpheli ve Kumarı Teşvik Eden F.D. Hakkında Soruşturma Sürüyor
Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu: Poker Oyunu Oynayan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Güzelyurt'ta Kumar Operasyonu: Akçay'daki Lokalde Suçüstü Yakalanan D.E., Ş.B. ve S.E. İsimli 3 Şüpheli, Pokerize Oyunu Üzerinden Kumar Oynamaktan Dolayı Hukuki Süreçle Karşı Karşıya!

6 Aralık 2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında gerçekleşen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında Güzelyurt Polisi, Akçay'da bulunan bir lokali kontrol etti. Bu kontrolde, D.E. (E-38), Ş.B. (E-69) ve S.E. (E-53) isimli şahısların pokerize diye bilinen kağıt oyununu para karşılığında oynarken suçüstü yakalandı.

Ayrıca, olayın merkezinde bulunan F.D. (E-44) isimli şahıs da kumar oynamalarına müsaade etmekle suçlanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Polis, şahısların ikametlerinde yaptığı aramada ise hırsızlıktan elde edildiği düşünülen 18 şişe alkollü içki ele geçirdi.

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