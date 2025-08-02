Güzelyurt’ta Kundaklama: Alkollü İki Kişi Aracı Ateşe Verdi

01 Ağustos 2025 tarihinde, saat 22.30 sıralarında Güzelyurt’ta Şehit Halim Şahin Sokak üzerinde park halinde bulunan KZ 759 plakalı araçta yangın çıktı.

Olay yerine çağrılan İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak çıkan yangın sonucu aracın motor bölümü, elektrik ve plastik aksamları ile alt kısmı tamamen; kaporta, lastikler, iç döşeme, koltuklar ve tavan kısmı ise kısmen yanarak hasar gördü.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, yangının M.M. (E-37) ve A.T. (E-...) isimli şahıslar tarafından kasten çıkarıldığı tespit edildi.

Söz konusu şahısların olay sırasında sırasıyla 170 ve 160 miligram alkollü içki etkisi altında oldukları, tasarruflarında bulundurdukları akaryakıtı araca dökerek ateşe verdikleri belirlendi.

Her iki zanlı da tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.