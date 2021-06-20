Güzelyurt’ta Kundaklama… İki Kişi Tutuklandı

Güzelyurt’ta dün öğle saatlerinde çıkan ve balya ve ağaçların yanmasına neden olan yangının kundaklama sonucu başladığı anlaşıldı, olayla ilgili iki zanlı tutuklandı.

Güzelyurt’ta dün öğle saatlerinde çıkan ve balya ve ağaçların yanmasına neden olan yangının kundaklama sonucu başladığı anlaşıldı, olayla ilgili iki zanlı tutuklandı.

Polis bültenine göre Güzelyurt’ta eski Akdeniz yolu olarak bilinen bölgede dün 12.40’ta yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ramadan Binatlılı’ya ait 58 rulo balya ve çeşitli şahıslara ait 22 portakal ağacı, 6 limon ağacı kısmen, 12 zeytin ağacı ve 70 metre uzunluğundaki damlama sulama lastiği ise tamamen yandı.

Polis yangınla ilgili ileri soruşturmada, Ramadan Binatlılı’ya ait balyaların kundaklama sonucu yandığını tespit etti ve zanlı olarak görülen E.K.(E-29) ve A.B.’yi (E-37) tutukladı.