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Güzelyurt’ta yasadışı ve kontrolsüz çöp alanları zehir saçıyor!

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Güzelyurt’ta yasadışı ve kontrolsüz çöp alanları zehir saçıyor!
Güzelyurt’ta yasadışı ve kontrolsüz çöp alanları zehir saçıyor!

Güzelyurt’a bağlı Mevlevi ve Güneşköy’de, yasadışı ve tamamen vahşi depolama şeklinde atıkların biriktirildiği, kontrolsüz çöp alanları oluşturuldu. Güzelyurt Belediyesi’nin oluşturduğu söz konusu kontrolsüz çöp alanları, sadece çevre kirliliğine değil, aynı zamanda çıkan ya da çıkarılan yangınlarla etrafa yayılan zehirli kimyasalların halk sağlığını da tehdit etmesine yol açıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Belediyesi Başkan adayı Osman Bican, CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir, Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis Üyeleri, yasadışı biriktirilen kontrolsüz çöp alanlarını yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

 

BİCAN: GÜZELYURT BELEDİYESİ HİÇBİR ADIM ATMIYOR

Lefke Belediyesi ve Güzelyurt Belediyeleri tarafından 2018 yılında Avrupa Birliği Komisyonu’na, ‘Lefke- Güzelyurt Katı Atık Transfer İstasyonu Projesi’ sunulduğunu hatırlatan Bican, proje keşif bedeli olarak toplamda 1.2 milyon Euro belirlendiğini belirtti. 2020 yılında AB tarafından fizibilite çalışmasının tamamlandığını ve ihale edilmeye hazır hale getirildiğini söyleyen Bican, “Proje günümüzde mevcut Güngör ile ilgili sorunlar ileri sürülerek şu anda askıda bekletilmektedir. Söz konusu durum karşısında Lefke Belediyesi’nin tüm çabalarına rağmen Güzelyurt Belediyesi hiçbir adım atmamaktadır” dedi. Güzelyurt Belediyesi başkanının aynı zamanda Belediyeler Birliği Başkanı da olduğunu anımsatan Bican, Avrupa Birliği’nin yetkili kurumlarıyla söz konusu durumun konuşulabileceğini bildirdi. Bican, “Proje kapsamında Lefke ve Güzelyurt Belediyeleri’ne ikişer araç, ayrıca konteyner ve yeşil atıklar için ekipmanlar alınması planlanmaktaydı” diye konuştu.

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BİCAN: GÜZELYURT'UN EN ÖNEMLİ TEMEL SORUNLARI HALA ÇÖZÜMSÜZ

İnceleme sırasında açıklama yapan Osman Bican, 24 yıldır aynı zihniyetle yönetilen Güzelyurt'un ne yazık ki en önemli temel sorunlarının halen çözümsüz olduğunun altını çizdi. Mevcut yönetimin göreve geldiğinde, Güzelyurt’un, doğal çevresiyle adı gibi ‘güzel’ bir belde olduğuna dikkat çeken Bican, aradan geçen sürede, çöp, atık, imar, plan gibi sorunların bir türlü üstesinden gelinmediğine vurgu yaptı.

 

“GÜZELYURT'TAKİ ÇÖP VE KATI ATIK SORUNU, DAYANILMAZ BOYUTLARA ULAŞTI”

Bican, “Halihazırda ülke genelinde yoğun göç alan ve yapılaşan büyük kentlerle yarışır nitelikte, Güzelyurt'ta da özelikle çöp ve katı atık sorunu, giderek dayanılmaz boyutlara ulaşmaktadır” ifadelerini kullandı. Güzelyurt’ta kontrolsüz çöp alanlarının oluşturulmasını eleştiren Bican, “Katı Atık Master Planı çerçevesinde, ülkemizdeki yasal tek depolama tesisi olan Güngör Katı Atık Tesisi dururken Güzelyurt'un çevresinde yasadışı ve tamamen vahşi depolama şeklinde atıkların biriktirildiği Güneşköy Çöplüğü, Mevlevi Çöplüğü gibi kontrolsüz çöp alanlarının oluşturulması kabul edilebilir değildir” dedi.

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GULAMKADİR: ETRAFA YAYILAN KİMYASALLAR, HALK SAĞLIĞINI DA TEHDİT EDİYOR

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir de yaptığı açıklamada, belediye atıklarının gelişigüzel döküldüğü bu yerlerin, sadece çevre kirliliği oluşturmakla kalmadığını vurguladı. Çağlar Gulamkadir, zaman zaman çıkan ya da çıkarılan yangınlarla etrafa yayılan zehirli kimyasalların halk sağlığını da tehdit eder noktaya çoktan geldiğini belirtti. Söz konusu sorunların çözümünde merkezi hükümetlerin de rolünün büyük olduğunu vurgulayan Gulamkadir, atık sorununun çözümü için bütünlüklü bir irade ortaya koymanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti.

 

MECLİS ÜYELERİ TEPKİLİ: “ÇÖPLÜK YANGINLARINI SOLUYARAK KANSER OLMAMIZ MI İSTENİYOR?”

Çöplükte açıklama yapan Güzelyurt Belediyesi CTP Meclis üyeleri, söz konusu durumu sert bir dille eleştirdi. CTP Meclis Üyeleri Veleddin Taşkent, Aliye Gilanlıoğulları, Uğur Saygılı ve Cemal Kaş, 24 yıldır giderilmeyen sorunlara artık dur demek gerektiğini vurguladı.  Aliye Gilanlıoğulları, “Buradan yetkililere soruyoruz, yıllardır bölge halkının kanserden kırıldığı yetmedi, şimdi de çöplük yangınlarını soluyarak kanser olmamız mı isteniyor?” diye sordu. Uğur Saygılı ise yaptığı açıklamada, “Belediyeler Birliği'nin başkanlığını üstlenen, dahası sözde belediyeler reformunun mimarı olmakla övünen bir belediye başkanı, çöplüklerle ilgili ağzını açmıyor” ifadelerini kullandı. Veleddin Taşkent ise her yıl festivallerde milyonlarca lira harcayan, halkın parasıyla reklam panolarında boy boy kendi reklamını yapan bir belediye başkanının, bölgenin katı atık sorunu ve yaşanan çöplük yangınları karşısında neden sesini çıkarmadığını sordu.

 

 

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