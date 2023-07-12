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Güzelyurt’ta yeşil reçeteye tabi reçetesiz satan eczacı aleyhine yasal işlem başlatıldı

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Güzelyurt’ta, yeşil reçeteye tabi hapları reçetesiz sattığı tespit edilen bir eczacı hakkında yasal işlem başlatıldı
Güzelyurt’ta yeşil reçeteye tabi reçetesiz satan eczacı aleyhine yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta, yeşil reçeteye tabi hapları reçetesiz sattığı tespit edilen bir eczacı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis bültenine göre, Güzelyurt’ta 8 Temmuz’da bir süpermarketin araç park yerinde A.Ö.’nün (E-22) kullanımındaki araçta tespit edilen yeşil reçeteye tabi 56 adet hapla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, hapların Güzelyurt’taki bir eczaneden satın alındığı tespit edildi.

Polis, adı ve soyadının ilk harfleri S.A. (E-32) olan eczane işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlattı.

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