Güzelyurt’ta yeşil reçeteye tabi reçetesiz satan eczacı aleyhine yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta, yeşil reçeteye tabi hapları reçetesiz sattığı tespit edilen bir eczacı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Polis bültenine göre, Güzelyurt’ta 8 Temmuz’da bir süpermarketin araç park yerinde A.Ö.’nün (E-22) kullanımındaki araçta tespit edilen yeşil reçeteye tabi 56 adet hapla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, hapların Güzelyurt’taki bir eczaneden satın alındığı tespit edildi.
Polis, adı ve soyadının ilk harfleri S.A. (E-32) olan eczane işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.