Güzelyurt'taki en genç başkan adayı Kansoy Bisiklet turuna katıldı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy “Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na Katıldı.”
Güzelyurt Yaya Güvenliğine Kavuşturulacak.
Kansoy: Güzelyurt’un her noktasında yayaların güvenle yürüyebileceği, kaldırım ve yayalara ait
olan kamusal alanların, trafik güvenliğini tehdit etmekten kurtulacağını, erişilebilir, çağdaş bir
kentin; Güzelyurt çarşısına, daha çok turist ve öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağını, böylelikle
bölgesel ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.
Esnafın gelir kaynaklarını artırmak için projelere yer verdiğini kaydeden Kansoy, “Güzelyurt
belediyesinin daha fazla turist ve daha fazla öğrenci ile kucaklaşması tüm sektörleri mutlu
edecektir” dedi.
Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma
Derneği’nin düzenlemiş olduğu 7. Geleneksel Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı.
Kansoy, gençlerle birlikte; kentimizin hem yaya hem de bisiklet ve kaykay / scooter kullanıcıları
için, güvenli bir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken bu etkinlikte olmaktan, keyif aldığını
belirterek, herkesin güvenle sokaklarında dolaşabileceği yepyeni bir Güzelyurt için, çalışacağını
kaydetti.
Konut ihtiyacını biz karşılayacağız.
Kansoy, etkinlik sırasında, Güzelyurt’un yeni yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunun
önemini belirtti.
“Gençlerimizin bu topraklarda yaşaması için, sosyal konut ve toplu konut projelerini merkezi
hükümet ile birlikte hayata geçirmek boynumuzun borcudur.” dedi.
Kansoy, Sivil Toplum Örgütleri’nin, bu tür kültürel ve çevreci etkinliklerine, göreve geldikleri
günden itibaren aktif katkı sağlayarak, destek vereceklerinin altını çizdi.
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