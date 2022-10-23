  • BIST 3.934,63
  • Altın 990.022
  • Dolar 18.5799
  • Euro 18.2959
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Güzelyurt'taki en genç başkan adayı Kansoy Bisiklet turuna katıldı

» »
Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, 7. Geleneksel, Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı.
Güzelyurt'taki en genç başkan adayı Kansoy Bisiklet turuna katıldı

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy “Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na Katıldı.”


Güzelyurt Yaya Güvenliğine Kavuşturulacak.
Kansoy: Güzelyurt’un her noktasında yayaların güvenle yürüyebileceği, kaldırım ve yayalara ait
olan kamusal alanların, trafik güvenliğini tehdit etmekten kurtulacağını, erişilebilir, çağdaş bir
kentin; Güzelyurt çarşısına, daha çok turist ve öğrencinin ziyaret etmesini sağlayacağını, böylelikle
bölgesel ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.
Esnafın gelir kaynaklarını artırmak için projelere yer verdiğini kaydeden Kansoy, “Güzelyurt
belediyesinin daha fazla turist ve daha fazla öğrenci ile kucaklaşması tüm sektörleri mutlu
edecektir” dedi.


Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt Kültürel Mirası Yaşatma
Derneği’nin düzenlemiş olduğu 7. Geleneksel Klasik Bisikletlerle Güzelyurt Turu’na katıldı.
Kansoy, gençlerle birlikte; kentimizin hem yaya hem de bisiklet ve kaykay / scooter kullanıcıları
için, güvenli bir hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken bu etkinlikte olmaktan, keyif aldığını
belirterek, herkesin güvenle sokaklarında dolaşabileceği yepyeni bir Güzelyurt için, çalışacağını
kaydetti.

gukmiyad.bisiklet.1.jpeggukmiyad.bisiklet2.jpeg
Konut ihtiyacını biz karşılayacağız.
Kansoy, etkinlik sırasında, Güzelyurt’un yeni yaşam alanlarına da ihtiyaç duyduğunun
önemini belirtti.
“Gençlerimizin bu topraklarda yaşaması için, sosyal konut ve toplu konut projelerini merkezi
hükümet ile birlikte hayata geçirmek boynumuzun borcudur.” dedi.
Kansoy, Sivil Toplum Örgütleri’nin, bu tür kültürel ve çevreci etkinliklerine, göreve geldikleri
günden itibaren aktif katkı sağlayarak, destek vereceklerinin altını çizdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurşunlama meselesi ile ilgili 6 kişi tutuklandı17 Ekim 2022 Pazartesi 15:56
  • İşte Güzelyurt'taki kurşunlamanın detayları.. Yaralılar var...17 Ekim 2022 Pazartesi 09:17
  • Kanlkanlı'da büyük kavga15 Ekim 2022 Cumartesi 09:22
  • Güzelyurt'ta yangın13 Ekim 2022 Perşembe 14:13
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi12 Ekim 2022 Çarşamba 17:45
  • 3. Güneşköy Geleneksel Nar Panayırı başladı08 Ekim 2022 Cumartesi 10:06
  • Güzelyurt kökenli Rumların "anti işgal yürüyüşü" Pazar günü gerçekleşecek03 Ekim 2022 Pazartesi 10:43
  • Güzelyurt'ta Nar ve Portakal, Mandalin çalanlar yakalandı!29 Eylül 2022 Perşembe 16:47
  • Güzelyurt'ta ev yangını çıktı29 Eylül 2022 Perşembe 16:37
  • Doğancı’da bugün elektrik kesintisi yaşanacak26 Eylül 2022 Pazartesi 08:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti