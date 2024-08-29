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Güzelyurt’taki narenciye işçileriyle ilgili iddiaların bakanlık tarafından soruşturulduğu açıklandı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt’taki narenciye işçileriyle ilgili iddiaların bakanlık tarafından soruşturulduğunu açıkladı.
Güzelyurt’taki narenciye işçileriyle ilgili iddiaların bakanlık tarafından soruşturulduğu açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçileri ile ilgili basında çıkan haberleri ihbar olarak aldıkları açıkladı ve konunun takipçisi olacağını duyurdu.

Gardiyanoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Güzelyurt bölgesindeki narenciye işçileri ile ilgili değerli basınımızda çıkan haberleri direk ihbar olarak aldık. Bakanlığımıza oradaki çalışanlardan herhangi bir resmi şikayeti olmamasına rağmen, basınımızda çıkan tüm haberleri, iddiaları ve konuşulanları direk olarak soruşturma emri tarafımdan ilgili müdürüme 3 gün önce verilmiştir. Yarın bu konu ile ilgili bulgularımızı, yapacaklarımızı ve takip edeceğimiz unsurları kamuoyu ile paylaşacağız. Saygılarımla.”

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