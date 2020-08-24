Haftalık Trafik Raporları Açıklandı

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (13) yaralanmayla ve (39) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6) yer almıştır.