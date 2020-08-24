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Haftalık Trafik Raporları Açıklandı

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Haftalık Trafik Raporları Açıklandı
Haftalık Trafik Raporları Açıklandı

 

                   

17 Ağustos

-

23 Ağustos 2020

tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (52) adet

  

trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (13) yaralanmayla ve  (39) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (17) kişi yaralanmıştır.

  
                   

         Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (14) , dikkatsiz sürüş yapmak (10), kavşakta durmamak (12), yakın takip (10) ve diğer etkenler (6)  yer almıştır.

  
                   

         Kazalarda toplam hasar miktarı   594800 TL'dir.  Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyledir.

  
                   

Lefkoşa

:

17

                

Gazimağusa

:

11

                

Girne

:

12

                

Güzelyurt

:

6

                

İskele

:

6

                
                   

17 Ağustos

-

23 Ağustos 2020

tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik

  

kontrollerinde, toplam 5405 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 560  araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir. Suçların dağılımı aşağıdakı gibidir;

  
                   
                   

Sürat ( 140 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 13 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (57), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 18 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 26 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 127 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (30 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 13 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 25 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 95 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

  
  

     

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