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Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza 8.duruşması gerçekleşti

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Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza 8.duruşması gerçekleşti
Halil Falyalı cinayeti… Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza 8.duruşması gerçekleşti

Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 8.duruşması gerçekleşti. Olayla ilgili bulgular mahkemeye sunuldu...

Girne Çatalköy’de evine giderken düzenlenen suikast sonucu öldürülen Kıbrıslı Türk iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın öldürülmesi ile ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan zanlılar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’in Girne Ağır Ceza 8.duruşma gerçekleşti.

Acil Tıp doktoru Berkay Mevlanaoğlu tanık olarak dinlendi.

Mevlanaoğlu olay gecesi YDÜ Hastanesi’ne getirilen ateşli silah yaralanması vakası Halil Falyalı ile ilgili yaptığı icraatlar mahkemede anlattı.

Mevlanaoğlu, hastanın geldiğinde entübe bir şekilde ve kalp masajı ile hastaneye geldiğini söyledi.

Mevlanaoğlu, olayla ilgili olarak 2 adet doktor raporu hazırladığını söyledi.

Hazırlanan doktor raporları savcılık tarafından mahkeme heyetine sunuldu.

Mahkemede ikinci tanık olarak Olay yeri inceleme ve parmak izi inceleme görevlisi, Polis Çavuşu Emre Daşdan dinlendi.

Daşdan olay gecesi ve sonrasında yaptığı icraatları mahkemede anlattı ve PI duruşmasında kayıtlara geçen emareler mahkemeye sunularak kayıtlara geçti.

Olayla ilgili emarelerin fotoğraflarının bulunduğu 2 adet CD mahkemeye sunuldu.

Daşdan, olayla ilgili olarak parmak izi araştırmasıyla ilgili görevlendirildiğini, bütün emarelerle ilgili parmak izi raporu düzenlediğini mahkemede söyledi.

Parmak izi raporu savcılık tarafından mahkemeye sunuldu.

Dava 16 Kasım 2023 saat 11.30’a ertelendi.

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