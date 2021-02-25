" Halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır" 

Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı:

Covid-19 mücadelesinde halkımızın kurallara uyması, bireysel olarak herkesin gerekli önlemleri alması, bulaşı en aza indirgemek için en önemli unsurdur.

Kısmi açılma döneminde genel bir kapanmanın tekrar yaşanmaması için bu mücadelede her bireyin maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması elzemdir.

Bu bağlamda özellikle market alışverişi, bankalar ve mağazalar gibi yerlere gidilirken aile olarak kalabalık bir şekilde gidilmemesi bulaşı azaltmak acısından çok önemlidir.



Bulunduğumuz ortamda elimizden geldiğince kısa süreli vakit geçirilmeli, alışverişi gezme ve sosyalleşme ortamı olarak görmemeliyiz.



Ateş, öksürük, halsizlik gibi Covid-19 konusunda en ufak bir kuşku oluşturan durumda PCR testinizi yaptırmak önemlidir. Temaslı olduğunuzu düşündüğünüzde temaslı takip hattı olan 1102 numaralı hattın aranması en kısa sürede hastalığın tespiti ve tedavinin gecikmeden başlaması için büyük önem taşımaktadır.



Son derece hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde, halkımızın göstereceği duyarlılık, ülkemizin bu salgınla mücadelesinde en önemli başarı unsuru olacaktır.



Hepimizi derinden etkileyen genel kapanmaları yeniden yaşamamak adına halkımızı maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami dikkat göstermeye davet eder sağlıklı günler dileriz.