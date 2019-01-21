  • BIST 97.955
  • Altın 219,646
  • Dolar 5,3378
  • Euro 6,0661
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

“Halkın Partisi 1. Olağan Kongrelerini gerçekleştirdi.”

» »
Halkın Partisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre,19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Halkın Partisi 1. Olağan İlçe Kongre seçimleri sonucunda İlçe yönetim kurullarında yeni dönem görev alacak isimler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluşmuştur
“Halkın Partisi 1. Olağan Kongrelerini gerçekleştirdi.”

“Adım Adım Geleceğe” sloganıyla gerçekleşen ilçe kongrelerinde “Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir anlayış, yeni bir enerji, devinim ve değişim getirmek için yeniden yapılanma ve planlamayla her gün diğerinden daha güçlü, daha deneyimli ve büyüyen bir aile olarak çalışmalarımıza devam edileceğiz ”denildi.Halkın Partisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Halkın Partisi 1. Olağan İlçe Kongre seçimleri sonucunda İlçe yönetim kurullarında yeni dönem görev alacak isimler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluşmuştur.

Lefkeİlçe Yönetim KuruluÜyeleri

Özdemir Rahmi Şanlıdağ (Başkan)

Serhat Usanmaz

Nermin Şanlıdağ

Murat Helvacı

Hasan Karlitas

Enver Öztoprak

Ahmet Uzunoğlu

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Resat Kansoy (Başkan)

Mehmet Salih Tombul

Turgut Alas

Yasar Orakcioğlu

Osman Bulun

Deniz Pala

Ayşe Mert

Akın Akın

Adem Topak

İskele İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Mesut Genc(Başkan)

Yolcu Pekri

Perihan Yıldız

Müllaim Varol

Kadir Yıldırım

Ertan Kızıl

Ersin Semi

DağanAydener

Aylin Yaramaz

Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Tokatlioglu(Başkan)

Melih Özhakkı

Kemal Derin

İhsan Gazanfer

Hasan Özyiğit

Fahrican Sarıoğlu

Ersan Sengül

AdemCakir

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Sapsızoğlu (Başkan)

Mahmut Tezcan

Ali Çırakoğlu

Fikret Unutmaz

Servet Şahan

Selman Beber Toprak

Mehmet Manavoglu

Arif Kanlıada

Fethiye Karahasanoğlu

Gzimağusa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Süleyman Canatan(Başkan)

Tolga Özçelik

Ogulcan Topal

Melek M. Karakuş

İsmail İrfanoğlu

Hüseyin Tabur

Hasan Tosunoğlu

Cihan Abi

Batur Saglamer

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MDP açıklama istedi21 Ocak 2019 Pazartesi 16:05
  • Tatar: “Hükümetin Kıbrıs politikası yok”21 Ocak 2019 Pazartesi 16:00
  • SON DAKİKA HABERİ: Asgari Ücret ne kadar oldu? Bakan açıkladı...21 Ocak 2019 Pazartesi 16:00
  • Piskobulu: "Mete bizim için bir idoldür, bir semboldür. hep öyle de kalacaktır"21 Ocak 2019 Pazartesi 15:35
  • Güngördü: Mimarlar kente özellik katar21 Ocak 2019 Pazartesi 15:30
  • Uluçay: “Kıbrıslı Türklerin temsiliyeti konusunda Avrupa Birliği ülkelerine yönelik bilgilendirme çalışması başlattık”21 Ocak 2019 Pazartesi 15:15
  • Elcil: “Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıslı Türkler sınır kapılarının yakınına kurulan sandıklarda AP seçimi için oylarını kullanab21 Ocak 2019 Pazartesi 15:10
  • BKP, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay’ı eleştirdi21 Ocak 2019 Pazartesi 15:05
  • Ataoğlu: “Ülkenin doğru tanıtılması konusunda rehberlere çok büyük görevler düşüyor”21 Ocak 2019 Pazartesi 14:50
  • Çeler: "Asgari ücreti ödeyemeyecek işletmeler var"21 Ocak 2019 Pazartesi 14:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti