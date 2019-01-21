“Halkın Partisi 1. Olağan Kongrelerini gerçekleştirdi.”

“Adım Adım Geleceğe” sloganıyla gerçekleşen ilçe kongrelerinde “Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir anlayış, yeni bir enerji, devinim ve değişim getirmek için yeniden yapılanma ve planlamayla her gün diğerinden daha güçlü, daha deneyimli ve büyüyen bir aile olarak çalışmalarımıza devam edileceğiz ”denildi.Halkın Partisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Halkın Partisi 1. Olağan İlçe Kongre seçimleri sonucunda İlçe yönetim kurullarında yeni dönem görev alacak isimler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluşmuştur.

Lefkeİlçe Yönetim KuruluÜyeleri

Özdemir Rahmi Şanlıdağ (Başkan)

Serhat Usanmaz

Nermin Şanlıdağ

Murat Helvacı

Hasan Karlitas

Enver Öztoprak

Ahmet Uzunoğlu

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Resat Kansoy (Başkan)

Mehmet Salih Tombul

Turgut Alas

Yasar Orakcioğlu

Osman Bulun

Deniz Pala

Ayşe Mert

Akın Akın

Adem Topak

İskele İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Mesut Genc(Başkan)

Yolcu Pekri

Perihan Yıldız

Müllaim Varol

Kadir Yıldırım

Ertan Kızıl

Ersin Semi

DağanAydener

Aylin Yaramaz

Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Ahmet Tokatlioglu(Başkan)

Melih Özhakkı

Kemal Derin

İhsan Gazanfer

Hasan Özyiğit

Fahrican Sarıoğlu

Ersan Sengül

AdemCakir

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Hasan Sapsızoğlu (Başkan)

Mahmut Tezcan

Ali Çırakoğlu

Fikret Unutmaz

Servet Şahan

Selman Beber Toprak

Mehmet Manavoglu

Arif Kanlıada

Fethiye Karahasanoğlu

Gzimağusa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri

Süleyman Canatan(Başkan)

Tolga Özçelik

Ogulcan Topal

Melek M. Karakuş

İsmail İrfanoğlu

Hüseyin Tabur

Hasan Tosunoğlu

Cihan Abi

Batur Saglamer