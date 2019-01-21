“Halkın Partisi 1. Olağan Kongrelerini gerçekleştirdi.”

“Adım Adım Geleceğe” sloganıyla gerçekleşen ilçe kongrelerinde “Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir anlayış, yeni bir enerji, devinim ve değişim getirmek için yeniden yapılanma ve planlamayla her gün diğerinden daha güçlü, daha deneyimli ve büyüyen bir aile olarak çalışmalarımıza devam edileceğiz ”denildi.Halkın Partisi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, 19-20 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Halkın Partisi 1. Olağan İlçe Kongre seçimleri sonucunda İlçe yönetim kurullarında yeni dönem görev alacak isimler ve ilçe başkanları şu isimlerden oluşmuştur.
Lefkeİlçe Yönetim KuruluÜyeleri
Özdemir Rahmi Şanlıdağ (Başkan)
Serhat Usanmaz
Nermin Şanlıdağ
Murat Helvacı
Hasan Karlitas
Enver Öztoprak
Ahmet Uzunoğlu
Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Resat Kansoy (Başkan)
Mehmet Salih Tombul
Turgut Alas
Yasar Orakcioğlu
Osman Bulun
Deniz Pala
Ayşe Mert
Akın Akın
Adem Topak
İskele İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Mesut Genc(Başkan)
Yolcu Pekri
Perihan Yıldız
Müllaim Varol
Kadir Yıldırım
Ertan Kızıl
Ersin Semi
DağanAydener
Aylin Yaramaz
Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Ahmet Tokatlioglu(Başkan)
Melih Özhakkı
Kemal Derin
İhsan Gazanfer
Hasan Özyiğit
Fahrican Sarıoğlu
Ersan Sengül
AdemCakir
Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Hasan Sapsızoğlu (Başkan)
Mahmut Tezcan
Ali Çırakoğlu
Fikret Unutmaz
Servet Şahan
Selman Beber Toprak
Mehmet Manavoglu
Arif Kanlıada
Fethiye Karahasanoğlu
Gzimağusa İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri
Süleyman Canatan(Başkan)
Tolga Özçelik
Ogulcan Topal
Melek M. Karakuş
İsmail İrfanoğlu
Hüseyin Tabur
Hasan Tosunoğlu
Cihan Abi
Batur Saglamer
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