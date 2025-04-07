Harmancı: ''Lefkoşa’da gece toplu taşımacılığı başlıyor''

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, şehir içi toplu taşımada önemli bir adım atacaklarını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, trafik sorununun cezalarla çözülemediğine dikkat çeken Harmancı, alternatif ulaşım modellerinin artık kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

Harmancı, Lefkoşa’da özellikle hizmet sektörünün yoğunlaştığı bölgelerde gece saatlerinde çalışacak toplu taşıma araçları için şehir içi toplu taşıma izni olan firmalarla prensipte uzlaştıklarını açıkladı. Bu kapsamda LTB, her akşam saat 19.00 ile 00.30 arasında iki araç kiralayarak, etkin bir güzergâh ağı oluşturacak. Amaç, vatandaşlara güvenli ve erişilebilir bir ulaşım alternatifi sunmak.

"Artan cezalar ama daha da önemlisi her gün sevdiklerimizi kaybetme korkusu bir alternatif yaratma zorunluluğunu doğurdu," diyen Harmancı, projenin Mayıs ayında 3 aylık bir deneme süreciyle başlatılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde kamuoyunda yankı uyandıran ve adalet duygusunu zedeleyen olaylara da değinen Harmancı, "Yasalar önünde bir kaymakamın eşit muameleye tabi tutulmaması, toplumun adalet algısını bir kez daha sarstı" ifadelerini kullandı.

LTB Başkanı, hafta içinde hizmet sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek trafik komisyonuna sunacakları çalışmaları detaylandıracaklarını da sözlerine ekledi.