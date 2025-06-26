Harmancı: Tufan Erhürman’ın desteklenmesi gerektiği görüşündeyim

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP Parti Meclisi üyesi Mehmet Harmancı, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili iddialara net yanıt verdi. Kıbrıs Genç TV’de yayımlanan Er Meydanı programında Mustafa Alkan’ın sorularını yanıtlayan Harmancı, mevcut siyasi dengeler ışığında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Adaylığı konusunda uzun süredir kamuoyunda konuşulan Harmancı, “Mevcut konjonktür içerisinde süreci uzatmadan Sayın Tufan Erhürman’ın desteklenmesi gerektiği görüşündeyim” ifadelerini kullandı.

TDP Parti Meclisi’nin nihai kararını Pazartesi günü vereceğini ifade eden Harmancı, şunları söyledi:

“Ben kendi düşüncemi açık şekilde ortaya koyuyorum. Sürecin daha fazla bölünmeden ve ortaklaşarak yürütülmesi gerektiğine inanıyorum. Parti Meclisi’nin de bu yönde karar alması halinde Cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım.”

Harmancı’nın bu açıklaması, muhalefet cephesinde ortak adaylık arayışları açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.