Harmancı yaşananlar Çoban Matı değil olsa olsa “Boğmaca Matı”

Harmancı yaşananlar Çoban Matı değil olsa olsa “Boğmaca Matı”

İşte açıklama;

Olayın içine satranç terimleri girdiğine göre mevcut durumu “çoban matı” olarak açıklamak çok doğru olmaz.

Bence burada kullanılabilecek iki satranç terimi var:

İlki “Ajurne” olur, turnuvada belirli bir zaman zarfında tamamlanamayıp başka bir güne bırakılan parti.

Ama bence en doğru olanı

“Boğmaca Matı”

Şah’ın kendi taşlarıyla sıkıştırılması sonucunda At’la yapılan mat.

Şah’ı ve At’ı yorumlamayı size bırakıyorum