Harmancı’dan bayram müjdesi: Kanlıdere projesi başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllardır gündemde olan Kanlıdere rehabilitasyon projesinin ilk etabının ihale sürecine girdiğini ve finansmanının sağlandığını duyurdu.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzun yıllardır gündemde olan Kanlıdere rehabilitasyon projesinin ilk etabının ihale sürecine girdiğini ve finansmanının sağlandığını duyurdu.

Harmancı, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığıyla başlatılan projenin Lefkoşa’nın çehresini değiştireceğini belirterek, sürecin tamamlanmasıyla şehrin yaşam dinamiklerinin dönüşeceğini vurguladı.

Harmancı’nın paylaşım şöyle:

“Geçen Haziran ayında Kanlıdere hayalini er ya da geç başaracağız demiştim, şimdi size bayram müjdesini vermek isterim:

Kanlıdere rehabilitasyon, linear park, yürüyüş ve bisiklet yolu ve hayalimiz gerçek oluyor!

Projenin ilk etabı ihalesi (dere dışı alan) AB finansmanı ve UNDP aracılığı ile çıktı (1.8 milyon euro), ikinci etabı da (dere alanı) seneye çıkacak şekilde finansmanı garanti edildi.

45 yıllık rüya gerçeğe dönüşüyor kanlı derenin her iki yakası da birleşiyor, şehirdeki tüm yaşam dinamikleri değişecek.”