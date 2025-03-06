Harmancı’dan dolandırıcılara karşı uyarı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile dolandırıcılara karşı uyardı.
Başkan Harmancı, “05330443767 telefon numarasıyla Mehmet Harmancı ismini ve fotoğrafını kullanan ve çeşitli kişilere mesaj atan bir dolandırıcı olduğu tarafıma iletildi. Bu numaradan gelen mesaj ve çağrılara itibar edilmemesini sizlerle paylaşma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.