Harmancı’dan Hükümete Sert Tepki: “Tahsisli Arazi Yatırımlarla Birlikte Gasp Edildi”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, hükümetin Bakanlar Kurulu kararıyla belediyeye tahsis edilen mezarlık arazisini geri almasına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Harmancı, söz konusu alanın bugüne kadar milyonlarca liralık yatırımla kullanılabilir hale getirildiğini belirtti. Hükümetin bu kararı alırken belediyeye herhangi bir bildirimde bulunmadığını ifade eden Harmancı, uygulamayı “pervasızlık” ve “hukuksuzluk” olarak niteledi.

“Bu işin burada kapanacağını düşünenler çok yanılır” diyen Harmancı, konuyu yargıya taşıyacaklarını ve siyasi zeminde de gerekli mücadeleyi vereceklerini söyledi.

“Lefkoşalıların hakkını size yedirmeyeceğiz” diyen Harmancı, açıklamasını “Hodri meydan” ifadesiyle sonlandırdı.