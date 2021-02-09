UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu isim vermeden CTP’li Salahi Şahiner’in açıklamalarına eleştiri getirdi.

Hasipoğlu, “Cumhurbaşkanı’na çap yakıştırması yapmak kimsenin haddine değildir” dedi

Hasipoğlu açıklamasında “Dün bir TV programında bir muhalefet milletvekilinin yaptığı söylemlerine cevap olarak, “Yıllarca ben de müzakere masalarında yer aldım. Masadaki resmi yönetim modeli olan federasyonu görüştüm. Bir çözüme ulaşmak için çaba sarfettim. Crans Montana’da UBP temsilcisi olarak bulundum. Ortaya konan “pozisyonlara” ciddi eleştiriler getirdim. Ancak o dönemin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere çözüm konusunda emek sarf eden arkadaşlarımıza “ Kıbrıs sorunu sizin Çapınızın üstündedir” cümlesini kullanmadım” dedi.