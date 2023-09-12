Haspolat'ta Yangın Çıktı!

12.09.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir işyerinin ofisi içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki UPS cihazının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonuc, söz konusu UPS cihazı, kamera kayıtlarının tutulduğu hard disk cihazı, bilgisayara ait kablolar ve masa üzerindeki evraklar yanarken, oluşan ısıdan dolayı ise ofisin duvar sıvaları döküldü ve bir cam patladı. Soruşturma devam etmektedir.