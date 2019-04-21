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Haspolat'taki cinayetle ilgili 9 göz altı!

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Haspolat'taki UKÜ yanındaki cinayetle ilgili 9 göz altı!
Haspolat'taki cinayetle ilgili 9 göz altı!

19 Nisan 2019 tarihinde, Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde bulunan TMT Anı ormanına dönülen toprak yol girişinde ölü olarak bulunan şahsın, ilk tespitlere göre Nijerya uyruklu Austine Wallie (Exxkalliee) ismi ile bilinen şahıs olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili olarak gerçekleştirilen operasyon sonucu 9 yabancı uyruklu şahıs Gönyeli’de tespit edilerek soruşturma maksatlı tutuklandı.

Olayda kullanıldığına inanılan bir kiralık araca ise el konuldu.

Polisin olayla ilgisi soruşturması sürüyor.

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