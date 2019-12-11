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Hastane, yanlış anestezi nedeniyle cerrahi müdahaleyi hisseden kadına tazminat ödeyecek

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Hastane, yanlış anestezi nedeniyle cerrahi müdahaleyi hisseden kadına tazminat ödeyecek
Hastane, yanlış anestezi nedeniyle cerrahi müdahaleyi hisseden kadına tazminat ödeyecek

Britanya’da, geçen yıl ameliyat olan bir kadın cerrahi müdahaleyi hissettiği, anestezinin başarılı yapılmadığını iddia ederek hastaneye dava açtı. Hastane yönetimi doğru anestezi yönteminin uygulanmadığını kabul etti.

Yeovil adlı kasabada aynı adı taşıyan hastanede ameliyat olan kadından özür dileyen hastane tazminat ödeneceğini açıkladı.

Adı açıklanmayan hasta, jinekoloji uzmanına gittikten sonra ameliyat olmasının kararlaştırıldığını belirterek, “Ameliyat sırasında cerrahların dokunuşlarını hissediyordum. Birkaç kez bağırdım ama ağzımda maske olduğu için kimse duymadı” dedi.

Hastane yönetimi, ameliyatta yaşadıklarının geceleri rüyasına girdiğini, ter içinde uyandığını anlatan kadına spinal anestezi (belden) uygulandığını belirterek açıklamasında, “Genel anestezi uygulanması gerekiyormuş. Sorumluluğu kabul ediyoruz. Hastaya yaşatılanlardan dolayı çok özür diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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