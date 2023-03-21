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Hastanelerde korkutan artış: Öldürücü mantar salgını patlak verdi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri bu hafta bir uyarı mesajı yayınlayarak ülke genelinde ilaçlara karşı dirençli ve ölümcül olma ihtimali yüksek bir mantarın hastanelerde yayıldığını duyurdu.
Hastanelerde korkutan artış: Öldürücü mantar salgını patlak verdi

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınının etkisi devam ederken ABD’den endişe yaratan bir uyarı geldi…

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu hafta bir açıklama yayınlayarak ülke genelindeki hastanelerde ölümcül olma ihtimali olan bir mantar türünün yayıldığını duyurdu.

ABD’li yetkililer Candida auris isimli bu mantarın kanda enfeksiyona sebebiyet verdiğini ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde öldürücü olabileceğini açıklayarak son yıllarda bu hastalığın giderek yayıldığını açıkladı.

Bu mantar türünün çok büyük bir hızla yayıldığına dikkat çekilirken Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan verilere göre 2020’de 756 olan vaka sayısı 2021’de 1471’e çıktı. Vaka sayısı geçen yıl ise 2377’ye çıktı.

CDC tarafından yapılan açıklamada, “Bu mantar küresel sağlığa çok ciddi bir tehdit oluşturuyor” duyurusunu yaparken ortalama olarak bu mantarın bulaştığı her 3 kişiden 1’inin öldüğü kaydedildi.

Bu mantarın insandan insana bulaştığı ve yüzeylerde birkaç hafta canlı kalabildiği de belirtildi. Yetkililer geleneksel ilaçların bu mantarla mücadele yeterli olmayacağını da dile getirdi. CDC tarafından yapılan açıklamada ABD’deki 50 eyaletin yarısından fazlasında bu mantarın görüldüğü de belirtildi.

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