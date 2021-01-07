Hastanelerde yapılacak Kovid-19 aşı uygulamalarına yönelik tedbirler ve uygulama esasları belirlendi

Kovid-19 salgını sürecinde kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirleneceği, aşı uygulaması yapılacak vatandaşların hastanelere randevu alarak geleceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Hastanelerde Aşı Uygulama Odası Oluşturulması Hakkında" resmi yazı, 81 İl Sağlık müdürlüğüne gönderildi.

Resmi yazıya göre, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Bakanlık tarafından Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi.

Kovid-19'da kesin tedavi yönteminin henüz bulunamaması ve salgının tam olarak sonlanmaması nedeniyle virüse özgün en etkili korunma yönteminin aşı olduğu kabul edildi.

Belirlenen hususlar tüm hastanelere tebliğ edilecek

Resmi yazıda, Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenen hedef gruplara yönelik Kovid-19 aşılamalarının yapılacağı birinci basamak sağlık kuruluşlarıyla birlikte hastanelerde de aşı uygulaması gerçekleştirilmesi planlandığından, hastanelerde belirlenen tedbirlerin alınması ve aşı uygulamalarının Bakanlık tarafından hazırlanan aşı uygulama rehberi ve belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması gerektiğine işaret edildi.

Yazıda, belirlenen hususların illerde bulunan kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastanelere tebliğ edilmesi, yapılan hazırlıkların ve aşı uygulamalarının İl Sağlık müdürlüklerince yerinde incelenmesi gerektiği kaydedildi.

Hastanelerde "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek

Resmi yazının ekinde, "Hastanelerde Kovid-19 aşı uygulamalarıyla ilgili tedbirler ve uygulama esasları" yer aldı.

Buna göre, alınacak tedbirler kapsamında, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için "Aşı Uygulama Odası" belirlenecek. Aşı uygulama odası, poliklinik oda standartlarını karşılayacak.

Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı, sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenecek.

Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları belirlendi. Buna göre, yatak sayısı 50 ve altındaki hastanelerde 5, yatak sayısı 51-199 olan hastanelerde 10, yatak sayısı 200-399 olan hastanelerde 15, yatak sayısı 400-999 olan hastanelerde 20, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası bulunacak.

Her 10 aşı uygulama odasına 1 sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılacak. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunlu tutulacak.

Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek

Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlara hizmet sunumunda, sosyal mesafeye önem verilecek. Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanacak ve kalabalıklaşma önlenecek.

Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenecek, buna uygun işaretlenecek. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilecek.

Aşı uygulama odaları, hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olacak ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulacak.

Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda bulunacak.

Hastane poliklinik odalarının, aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmışsa günlük çalışma saati 08.30-24.00 arasında düzenlenecek ve poliklinik hastaları ile aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenecek. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilecek ancak 17.00-24.00 saatlerinde belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olacak.

Aşı yapılacak vatandaşların hastane girişinden aşı uygulama alanına ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olacak veya yönlendirme elemanıyla ulaşım kolaylaştırılacak.

Yönlendirme elemanları, hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşları, randevu çizelgesi uygun hekimin listesine işleyerek ilgili aşı uygulama odasına yönlendirecek.

Aşı uygulama odası bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olacak. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanacak.

Vatandaşlar ve refakatçiler bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklarla oturacak. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk eksiltilmesiyle sağlanacak.

Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlar hastanelere randevu alarak gelecek. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olacak.

Temizlik düzenli ve sık olacak

Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu, düzenli ve sık yapılacak.

Aşı uygulama odalarına refakatçiler alınmayacak ya da ihtiyaca göre aşı uygulanacak kişinin yanında en fazla bir refakatçi olacak.

Aşı uygulama odasında el yıkama ünitesi bulunacak, sağlık çalışanı aşılama işlemi öncesinde ve kirli malzeme ya da kanla temas durumunda ellerini yıkayacak.

Aşı uygulama odasında sağlık personelinin kullanılmış iğneleri elinden bırakmadan ve etrafta dolaşmadan güvenli atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılacak.

Belirtilmeyen diğer hususlarla ilgili olarak "Kovid-19 Pandemisinde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberi ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri" rehberinde belirtilen kurallara uygun hareket edilecek.

Aşı uygulaması nasıl olacak?

Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınacak. Aşı uygulama esnasında aşılamayla ilgili gerekli kayıtlar tutulacak.

Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilecek. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşıyla eşleşmesini sağlayacak. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılacak. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilecek.