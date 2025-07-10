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Hava 36-39 derece dolaylarında olacak

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 36–39 derece dolaylarında seyredeceğini açıkladı.
Hava 36-39 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, 10–16 Temmuz 2025 tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.

10 Temmuz Perşembe günü havanın açık ve az bulutlu olması, sabah saatlerinde ise yer yer sisli geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 36–39 °C, sahillerde ise 31–34 °C dolaylarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette eseceği, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli rüzgarların etkili olabileceği bildirildi.

 

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