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Hava bugün nasıl olacak?

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Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
ÇAMLIBELAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C
LAPTAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
BOĞAZAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C
ALEVKAYAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
ESENTEPEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Orta Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
ERCANAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Mesarya

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
BEYARMUDUAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYAZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU°C19 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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