Hava bugün nasıl olacak?

Meteorolojik Görünüm
BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SERİN VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK.
HAVA SICAKLIĞI
MEVSİM NORMALLERİNİN 2 İLE 4 DERECE ÜZERİNDE SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RÜZGAR
GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESMESİ BEKLENMEKTEDİR.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|ÇAMLIBEL
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|LAPTA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|AKDENİZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|BOĞAZ
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ALEVKAYA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|ESENTEPE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|18 °C
Batı Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|17 °C
|GÜZELYURT
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Orta Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ERCAN
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Doğu Mesarya
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|BEYARMUDU
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Doğu Sahil
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Karpaz
AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE SAĞANAK YAĞMURLU
|°C
|19 °C
DENİZLERDE HAVA
BÖLGE GENELİNDE FIRTINA BEKLENMİYOR.
Taurus
|Bölge:Taurus
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Crusade
|Bölge: Crusade
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
Delta
|Bölge: Delta
|AZ BULUTLU ZAMANLA PARÇALI BULUTLU VE YER YER SAĞANAK YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI'DAN 3 İLE 5 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ ORTA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1 İLE 2 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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