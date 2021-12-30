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Hava Bugün Nasıl Olacak?

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Hava Bugün Nasıl Olacak?
Hava Bugün Nasıl Olacak?

Meteorolojik Görünüm

BÖLGEMİZİN ALÇAK BASINÇ SİSTEMİ İLE SOĞUK VE NEMLİ HAVA KÜTLESİNİN ETKİSİ ALTINDA KALMASI BEKLENMEKTEDİR. HAVA PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.

HAVA SICAKLIĞI

MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA SEYRETMESİ BEKLENMEKTEDİR.

RÜZGAR

KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C15 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C14 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C16 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C16 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C16 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR KUZEY VE DOĞU YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE YER YER KUVVETLİ ZAMAN ZAMAN FIRTINAMSI OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YAĞMURLU°C17 °C

DENİZLERDE HAVA

BÖLGE GENELİNDE FIRTINAMSI RÜZGAR BEKLENİYOR.

Taurus

Bölge:Taurus
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR KUZEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Crusade

Bölge: Crusade
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.

Delta

Bölge: Delta
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER YAĞMURLU GEÇECEK.RÜZGAR GÜNEY VE DOĞU'DAN 4 İLE 6 YER YER 7 KUVVETİNDE ESECEK. DENİZ KABA YER YER ÇOK KABA DALGALI. TAHMİNİ DALGA YÜKSEKLİĞİ 1,5 İLE 2,5 YER YER 3,5 METRE. GÖRÜŞ İYİ, YAĞIŞ ANINDA ORTA.
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