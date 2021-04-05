  • BIST 1.441
  • Altın 451,039
  • Dolar 8,1181
  • Euro 9,5783
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Hava Sıcaklığı Yükselecek, Yağmur Yok

» »
Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar yükseleceğini, hafta boyunca yağmur beklenmediğini açıkladı.
Hava Sıcaklığı Yükselecek, Yağmur Yok

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 29 dereceye kadar yükseleceğini, hafta boyunca yağmur beklenmediğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin 6-12 Nisan tarihlerini kapsayan hava raporuna göre, periyodun ilk günlerinde yüksek basınç sistemi ile ılık ve nemli, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Bölgede hava; yarın açık ve az bulutlu, çarşamba günü parçalı ve az bulutlu, perşembe günü parçalı bulutlu, cuma günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, cumartesi günü parçalı bulutlu, pazar ve pazartesi günleri açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 26- 29 derece diğer günlerde ise 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, diğer günlerde ise  kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman  kuvvetli esecek.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hava bugün nasıl olacak?02 Nisan 2021 Cuma 08:11
  • Hava bugün nasıl olacak?01 Nisan 2021 Perşembe 08:12
  • Hava bugün nasıl olacak?31 Mart 2021 Çarşamba 08:08
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Mart 2021 Pazartesi 08:07
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?27 Mart 2021 Cumartesi 09:08
  • Sağanak Ve Soğuk Devam Ediyor26 Mart 2021 Cuma 14:16
  • Meteoroloji Dairesi’nden Denizde ‘Fırtınamsı Rüzgar’ Uyarısı…25 Mart 2021 Perşembe 12:24
  • Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar uyarısı!25 Mart 2021 Perşembe 09:09
  • Hava bugün nasıl olacak?24 Mart 2021 Çarşamba 09:05
  • Meteoroloji Dairesi’nden fırtına uyarısı23 Mart 2021 Salı 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti