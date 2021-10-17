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Havalar Soğudukça Kalp ve Damar Hastalıkları Artıyor!

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Havalar Soğudukça Kalp ve Damar Hastalıkları Artıyor!
Havalar Soğudukça Kalp ve Damar Hastalıkları Artıyor!

Kalp ve Damar Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Muharrem Arslandağ konu hakkında bilgiler verdi.

 

Bilimsel yayınlara göre hava soğudukça kalp ve damar hastalıklarının görünme sıklığı artmaktadır. Özellikle kalp hızının ve tansiyonun soğuk hava nedeniyle artması kalbin yükünü de arttırmaktadır. Artan yük özellikle ağır yemekler ve ağır iş temposu ile birleşince kalp krizi kaçınılmaz olabilmektedir. Bu nedenle soğuk havada çok dolaşmak sakıncalıdır. Kısa süreli ve molalı yürüyüşler yapmak, kalbi ve tansiyonu çok yormamak önerilir. 

Azalan güneş ışığı nedeniyle D vitamini yapımı da azalacak ve kış aylarında vitamin D eksikliği çok görülecektir. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kalsiyum metabolizması çok önemli olduğu için vitamin D eksiği olan hastaların destek almalarında fayda vardır. 

Azalan gündüz ışığı ve artan gece saatleri hormon dengesini de etkilemektedir. Uyku düzeni bu nedenle sekteye uğrar. Hareketsizlik insülin salgısını değiştirir. Aşırı karbonhidratlı ürünlerden uzak durulmalıdır. Yağ tutma ve kilo alma artar, su dengesi etkilenir; böbrek çalışması değişir. Tuz tüketimi azaltılıp daha çok su içilmelidir. 

Mevsim hastalığı olmasa da kış aylarında daha sık görülen Grip ve benzeri virüs enfeksiyonları damar duvarının sağlamlığını azaltır. Bu da damardaki damar sertliği plağının çabuk kırılmasında yol açabilir. Plağın kırılması damarın tıkanmasına neden olur. Grip aşının önemi bu durumda ortaya çıkmaktadır. Hastalığın daha hafif geçmesi için zamanı gelince grip aşısı yapılması önerilir.

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